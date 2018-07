Internacional contrata o atacante Everton, ex-Grêmio

O Internacional anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Everton, de 24 anos, que estava atuando pelo Caxias, time que foi campeão do Torneio do Interior do Campeonato Gaúcho. O jogador chega ao Beira-Rio depois de ter surgido como maior destaque no futebol com a camisa do rival Grêmio.

Autor de sete gols nesta edição da competição estadual, Everton será apresentado oficialmente ainda nesta terça-feira como reforço da equipe gaúcha. A apresentação foi marcada para as 17h30.

Natural de São Paulo, o jogador também vestiu as camisas do Paulista, de Jundiaí, e do desconhecido Fredrikstad, da Noruega. Já com a camisa gremista, o atacante surgiu como uma promessa no primeiro semestre de 2007, quando foi comandado por Mano Menezes, hoje treinador do Corinthians. Porém, não teve grande sucesso no clube.