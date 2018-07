Internacional decide poupar titulares contra o Salgueiro O técnico Dunga não pôde contar com a participação do argentino Scocco no treino desta quarta-feira, mas o jogador está confirmado no ataque do Internacional ao lado de Leandro Damião para o confronto diante do Salgueiro-PE, nesta quinta, às 21h50, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer por 3 a 0 na partida de ida, o time gaúcho tem larga vantagem para a volta.