Internacional defende a liderança contra o Coritiba

PORTO ALEGRE - O Internacional terá de escalar cinco jogadores reservas para defender a liderança do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, nesta quarta-feira, às 19h30, como visitante, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela sexta rodada. O lateral-direito Gilberto está servindo a seleção brasileira sub-21, o zagueiro Paulão não se recuperou de contusão e o volante Aránguiz foi para a seleção chilena.

Além dos três, que já não jogaram contra o Criciúma no último domingo, o zagueiro Juan e o volante Willians também estão de fora, por suspensão. O técnico Abel Braga esconde a escalação, mas é provável que monte a defesa com Diogo na lateral direita e Ernando e Índio na zaga. Ygor e Wellington são os mais cotados para as duas vagas no meio de campo.

O clube gaúcho tem 11 pontos e se garante na liderança isolada com uma vitória. Em caso de derrota, pode cair até para o sétimo lugar se todos os concorrentes mais próximos vencerem seus jogos na rodada.