Internacional defende a ponta do Brasileirão em Criciúma

CRICIÚMA - O Internacional defende a primeira posição do Campeonato Brasileiro contra o Criciúma, neste domingo, às 18h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela quinta rodada. O clube gaúcho tem 10 pontos e não depende de ninguém para manter a liderança isolada pela segunda rodada consecutiva. Basta vencer um adversário que faz má campanha e está em 17.º lugar, com apenas três pontos em quatro rodadas.

O time gaúcho não terá o lateral-direito Gilberto, convocada para a seleção brasileira sub-21 que disputará um torneio na França, o zagueiro Paulão, contundido, e o volante chileno Aránguiz, suspenso.

O técnico Abel Braga esconde a escalação, mas é provável que opte por Cláudio Winck e Ernando para recompor a defesa e Jorge Henrique para formar o meio de campo.