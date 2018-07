Internacional define lista de inscritos para a Copa Libertadores

O Internacional divulgou nesta sexta-feira os 30 nomes inscritos para a disputa da fase de grupos da Libertadores. Entre os atletas presentes, os que mais chamam a atenção são o meia Alex e o atacante Jorge Henrique. Os dois jogadores estariam em negociação com outros clubes, mas serão aproveitados pelo time gaúcho.

O caso que parecia mais próximo de um desfecho longe do Beira-Rio era o de Jorge Henrique. O jogador ficou ausente da pré-temporada por conta de uma lesão na panturrilha e viu seu prestígio no Inter diminuir ao ser flagrado ao lado do goleiro Dida em um baile funk durante sua recuperação.

Desde então, Jorge Henrique estava afastado e foi colocado na lista de negociáveis do clube. O Vasco tentou levá-lo, mas o negócio não andou. O Avaí, então, entrou na jogada e parecia ser o destino do atacante, mas novamente as conversas travaram. Com isso, o Inter parece disposto a dar nova chance ao atleta.

Já Alex perdeu espaço com a chegada de Vitinho, ficou no banco nas últimas partidas e teria recebido uma sondagem do Cruzeiro nos últimos dias. Com a inscrição, no entanto, o Inter demonstra que não está disposto a abrir mão do meia.

Outro nome que figurou na lista de inscritos foi o do volante Nicolás Freitas. Anunciado nesta sexta-feira como novo reforço colorado, o jogador foi inscrito com a camisa 5. Pior para o jovem Bertotto, que chegou a ser aproveitado em algumas partidas no Brasileirão do ano passado, mas foi preterido pelo técnico Diego Aguirre e não jogará a fase de grupos da Libertadores.

INSCRITOS:

1 - Dida

2 - Léo

3 - Réver

4 - Juan

5 - Nicolás Freitas

6 - Fabrício

7 - Nilmar

8 - Anderson

9 - Eduardo Sasha

10 - D''Alessandro

11 - Rafael Moura

12 - Alex

13 - Rodrigo Dourado

14 - Ernando

15 - Cláudio Winck

16 - Alan Ruschel

17 - Bruno Gomes

18 - Luque

19 - Nilton

20 - Aránguiz

21 - Vitinho

22 - Alisson

23 - Jorge Henrique

24 - Geferson

25 - Paulão

26 - Alan Costa

27 - Alisson Farias

28 - Taiberson

29 - Valdívia

30 - Muriel