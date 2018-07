Internacional define programação de treinos pré-Mundial

Um dia depois de encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro, o Internacional anunciou nesta sexta-feira a programação de treinos antes da viagem para disputar o Mundial de Clubes, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes.

O time fará quatro atividades a partir desta sexta até quarta-feira, dia do embarque para a sede do Mundial. Os jogadores iniciarão os treinos na tarde desta sexta, após desembarcar em Porto Alegre - na quinta, o Inter venceu o Prudente por 3 a 0, no interior de São Paulo.

O técnico Celso Roth comandará mais uma atividade na manhã deste sábado. Os jogadores ganharão descanso no domingo, último dia de repouso antes da competição internacional. Na próxima semana, os treinos serão realizados pela manhã, na segunda e na terça, dia da última atividade em Porto Alegre.

Nos Emirados Árabes, o Inter fará um treino por dia, sempre no período da noite, até a estreia, no dia 14. O time brasileiro enfrentará o vencedor do confronto entre o Pachuca, do México, e o Mazembe, da República Democrática do Congo. As duas equipes vão duelar no dia 10.