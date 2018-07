Internacional define programação e treinará em SC durante a Copa

PORTO ALEGRE - A diretoria do Internacional divulgou nesta quinta-feira a programação de treinos da equipe para o recesso do Brasileirão, em razão da disputa da Copa do Mundo. O cronograma inclui folga de 10 dias para os jogadores antes de um período de treinos de duas semanas em Florianópolis, em Santa Catarina.

O elenco do Inter será liberado no dia 1.º de junho e voltará aos trabalhos no dia 11, no CT Parque Gigante. Em Porto Alegre, o time treinará por duas semanas até o embarque para a capital catarinense, no dia 24. Entre o dia 25 e 6 de julho, o grupo ficará concentrado no Costão do Santinho.

Depois da viagem para Santa Catarina, o grupo do Inter retornará para Porto Alegre, onde encerrará sua preparação para o retorno do Brasileiro. Os jogadores treinarão no CT entre 7 e 15 de julho, véspera da partida contra o Corinthians, que terá mando do time paulista. O jogo, válido pela 10ª, ainda não tem local definido.

MUDANÇA DE DATA

Nesta quinta-feira, a CBF confirmou que o duelo contra o Coritiba, pela sexta rodada, será disputado no dia 21 de maio (quarta-feira), e não no dia 22. O horário também mudou, para as 19h30, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense.