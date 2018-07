Internacional derrota América-MG de virada pela Copa do Brasil

PORTO ALEGRE - Os cinco jogos desta quarta-feira pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil teve apenas um time mandante como vencedor. E ele foi o Internacional. No estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), o clube gaúcho tomou um susto no primeiro tempo, mas conseguiu a virada na segunda etapa e derrotou o América-MG por 3 a 1. Assim, leva uma boa vantagem para definir a classificação às oitavas de final.

Em um primeiro tempo sem muita emoção, o América-MG aproveitou uma bobeada da zaga do Internacional e conseguiu abrir o placar, aos 39 minutos, em um chute de bico da entrada da área do meia Rodriguinho. Depois do intervalo, o clube colorado se ajeitou em campo e virou. Aos 20, o meia argentino D´Alessandro empatou em cobrança de pênalti. Aos 24, o atacante uruguaio Forlán fez o segundo em chute desviado pela zaga. E, aos 43, o também atacante Maurides marcou o terceiro de cabeça.

O jogo da volta está marcado para a próximo quarta, às 21h50, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O Internacional pode perder por até um gol de diferença para avançar. Um novo 3 a 1, desta vez para o América-MG, levará a decisão para a disputa por pênaltis.

A rodada desta quarta teve dois empates. Na Vila Belmiro, o Crac, de Catalão (GO), conseguiu um importante e histórico 1 a 1 com o Santos. E, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, Fortaleza e Luverdense-MT ficaram na igualdade sem gols.

Quem se deu muito bem como visitante foram o Flamengo e o surpreendente Nacional-AM. Em Arapiraca (AL), o clube carioca bateu o ASA por 2 a 0 - gols de Marcelo Moreno e Nixon. Em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, o time amazonense, que já eliminou o Coritiba (vice-campeão da Copa do Brasil nas duas últimas edições), ganhou da Ponte Preta por 1 a 0.