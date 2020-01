Internacional derrota São José-RS em jogo-treino em Porto Alegre

O Internacional disputou na manhã deste sábado um jogo-treino contra o São José, equipe de Porto Alegre que também se prepara para a disputa do Campeonato Gaúcho. O técnico argentino Eduardo Coudet aproveitou a ocasião para fazer várias experiências em sua equipe, que venceu a atividade por 3 a 1.

O trabalho foi dividido em quatro tempos de 30 minutos para facilitar as substituições feitas por Coudet. Evidentemente, não é possível afirmar que o time escalado pelo argentino para iniciar o jogo-treino será o titular na estreia no Gaúcho, na próxima quinta-feira, contra o Juventude, mas o treinador deixou várias pistas do que pretende fazer em Caxias do Sul.

No gol, Coudet escalou Danilo Fernandes, que terminou a temporada passada na reserva de Marcelo Lomba. Nas laterais, jogaram dois atletas recém-contratados, Rodinei e Moisés. No ataque, sem poder contar com Paolo Guerrero, que ficou na academia fazendo um trabalho de reforço muscular, o argentino deu chance aos jovens Jhonny e Netto - este último fez um dos gols do Inter contra o São José. Os outros foram de Edenilson e Thiago Galhardo.

Segundo o volante Rodrigo Lindoso, um dos titulares da equipe colorada no jogo-treino, os jogadores já começam a entender o estilo de Coudet, bem diferente do que foi praticado pelo Inter em 2019 sob o comando de Odair Hellmann e Zé Ricardo.

"Ele está implementando as características dele, que são intensidade e ritmo forte. É basicamente isso", comentou o jogador. "Estamos afiados e no ritmo que ele quer. A intensidade vem da gente também. Isso não é só dos jogos, o treinamento é bem pesado. Basicamente ele cobra que o que fizermos no treino é para fazermos no jogo. Somos bem grandinhos para entender as coisas, temos um grupo bom."

Coudet vai usar as três primeiras rodadas do Gaúcho como preparação para a estreia na fase preliminar da Copa Libertadores, contra um clube chileno ainda não definido. O jogo de ida será disputado no dia 4 de fevereiro, fora de casa.