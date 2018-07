Internacional descarta trocar atletas com o Santos por Leandro Damião

SANTOS - O Santos quer contratar o atacante Leandro Damião, do Inter, e para se desfazer do jogador o clube gaúcho não pretende fazer uma negociação que envolva a troca por algum atleta santista. A ideia é fazer a transação somente em dinheiro e receber os 70% dos direitos econômicos a que tem direito. Os outros 30% pertencem ao clube formador, o Atlético Ibirama (SC).

Entre os nomes cogitados como possíveis moedas de troca está o volante Arouca, um dos jogadores que o Santos pretende negociar para aliviar a folha salarial. "Uma hora vamos ter que vender o Damião para fazer dinheiro e não acredito que será envolvido outro jogador no negócio", disse o diretor de futebol do Inter, Marcelo Medeiros. O clube se orgulha por ter revelado o atacante, que chegou até a ser convocado para a seleção brasileira, mas nesta temporada teve más atuações e ainda tem a concorrência de Scocco e Forlán no elenco.

Apesar de acreditar no retorno da boa fase de Damião, a diretoria está aberta a ouvir propostas. Quem tem cuidado das conversas é o presidente, Giovanni Luigi. O Santos já admitiu que procura um reforço renomado. O gerente de futebol, Zinho, disse nesta segunda-feira que a diretoria procura um reforço de peso para a próxima temporada. Outro candidato a investidas do time é o atacante chileno Eduardo Vargas, do Grêmio.

No ano passado, o Santos também precisou de várias semanas de conversa para contratar o principal reforço para 2013. Para tirar o meia argentino Montillo do Cruzeiro o clube da Vila Belmiro desembolsou R$16,2 milhões e mais o volante Henrique na negociação mais cara da história do Santos.