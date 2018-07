Internacional desembarca em Abu Dabi após longa viagem

Após enfrentar uma viagem de quase 24 horas, o Internacional desembarcou nesta quinta-feira em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes a partir da semana que vem. E, mesmo com o desgaste, o técnico Celso Roth já levou os jogadores para fazer um treino leve, iniciando o processo de aclimatação.

Veja também:

Para Fernando Baiano, vitória tirou pressão do Al-Wahda

Presidente da Inter de Milão exige título do Mundial

Mesmo com voo fretado pelo clube, a viagem sofreu atraso. O problema aconteceu na escala em Lagos, na Nigéria, onde o avião parou para reabastecimento e troca da tripulação, com a demora na execução dos serviços necessários. Assim, a delegação do Inter acabou desembarcando em Abu Dabi cerca de três horas depois do previsto.

Apesar disso, a viagem foi tranquila. A maior parte dos jogadores ficou reclusa na parte reservada para eles na aeronave, apenas descansando. Mas alguns, como o meia argentino D''Alessandro, estiveram na área destinada aos torcedores que acompanharam o time no voo fretado, distribuindo autógrafos e posando para fotos.

"O clima é de absoluto otimismo. Isso é muito bom, nos dá confiança", disse o vice-presidente de futebol do Inter, Fernando Carvalho, ao comentar sobre o apoio da torcida já dentro do avião - a expectativa da diretoria é que cerca de cinco mil torcedores viajem para Abu Dabi para acompanhar o time no Mundial.

Em busca do bicampeonato - venceu a edição de 2006, realizada em Yokohama, no Japão -, o Inter estreia apenas na terça-feira no Mundial de Clubes, já pela semifinal do torneio em Abu Dabi. E seu adversário será definido nesta sexta, no confronto entre o Pachuca, do México, e o Mazembe, do Congo.