Internacional desiste de contratar atacante Adriano

SÃO PAULO - O Internacional desistiu oficialmente da contratação do atacante Adriano. A informação foi confirmada no final da tarde desta segunda-feira pelo diretor de futebol do clube gaúcho Luís César Souto de Moura, em entrevista ao Estado.

Foram dois os motivos que levaram a direção colorada a desistir do negócio. Uma delas diz respeito aos valores envolvidos no negócio, enquanto a outra se refere ao condicionamento físico do atacante.

"Nosso diretor médico Paulo Rabello e o fisiologista Luís Crescente avaliaram o jogador e nos passaram a informação de que ele levaria muito tempo para atingir o nível de futebol competitivo", afirmou Souto de Moura. "Ele evoluiu muito fisicamente, perdeu bastante peso, mas para voltar em nível competitivo levaria um tempo que nós não podemos esperar".

O dirigente confirmou ainda que as tratativas para trazer o jogador vinham ocorrendo "há um tempo bastante largo", mas que "até o momento não se havia chegado a um acordo financeiro entre todos os lados envolvidos".

NEGOCIAÇÕES

Apesar de desistir de Adriano, o Internacional segue em busca de reforços para o ataque. "Temos outras negociações em andamento, essa não era a única", revelou Souto de Moura.

O clube gaúcho negociou recentemente o zagueiro Rodrigo Moledo com o Metalist, da Ucrânia, e nesta segunda-feira autorizou o meia Fred a viajar para o mesmo país para realizar exames médicos no Shakhtar Donetsk. Há ainda a chance de o Inter perder o atacante Leandro Damião - o Tottenham, da Inglaterra, vem fazendo investidas há um bom tempo, e há ainda a chance de o Napoli levar o jogador.

"O Damião vem sofrendo assédio de outros clubes há dois ou três anos, e tem um momento que não podemos frear a carreira do atleta, mas não há nenhuma proposta por ele no clube", desconversou Souto de Moura.