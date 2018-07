Internacional deve ter casa cheia para enfrentar Atlético-MG

A torcida do Inter promete fazer sua parte e lotar o Beira-Rio no jogo deste sábado, contra o Atlético-MG, pela 36ª rodada do Brasileirão. Diante da intensa procura nos últimos dias, os ingressos para os principais setores do estádio já estão esgotados, restando bilhetes disponíveis para venda apenas para a área VIP e os camarotes. A expectativa, portanto, é de que o público ultrapasse 40 mil pessoas.

O jogo deste sábado é decisivo para o Inter na busca pela vaga na Libertadores. Mesmo porque, o Atlético-MG ocupa o quarto lugar no Brasileirão e também está nessa briga pela competição continental. A diferença entre os dois é de apenas um ponto (61 a 60), sendo que uma vitória pode recolocar o time gaúcho no G4.

Enquanto a torcida promete lotar o estádio, o técnico Abel Braga prepara o time para o jogo. Nesta quinta-feira, ele fechou o treino para a imprensa, fazendo mistério na preparação do Inter. Diante do Atlético-MG, poderá contar com o retorno do lateral Fabrício, após cumprir suspensão, do meia Aránguiz, que volta da seleção chilena, e do também meia Alex, recuperado de lesão no pé direito.

Mas, em compensação, o meia Alan Patrick, com um edema na coxa esquerda, e o atacante Nilmar, que sofreu lesão muscular na coxa direita, são desfalques para o Inter neste sábado.