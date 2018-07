Internacional divulga lista prévia de inscritos para Mundial de Clubes

O Internacional divulgou nesta segunda-feira uma lista prévia de 30 jogadores que poderão ser inscritos para a disputa do Mundial de Clubes, marcado para acontecer entre os dias 8 e 18 de dezembro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A novidade na lista elaborada pelo técnico Celso Roth foi a inclusão do zagueiro Rodrigo, que veio do rival Grêmio e foi apresentado como reforço do clube na última sexta-feira. No restante, o grupo é o mesmo que vem disputando o Campeonato Brasileiro.

A lista definitiva de inscritos para o Mundial deve ser entregue pelo Inter até o dia 29 de novembro. Assim, Roth ainda tem quase um mês para definir os 23 jogadores que irão representar o clube gaúcho na luta pelo bicampeonato em Abu Dabi.

O Inter já conhece quatro dos seis adversários que terá no Mundial - ainda faltam representantes da Ásia e da África. Por enquanto, os classificados são Inter de Milão (Itália), Pachuca (México), Al Wahda (Emirados Árabes) e Hekari United (Papua-Nova Guiné).

A lista prévia de inscritos do Internacional é:

Goleiros - Renan, Abbondanzieri, Muriel e Lauro.

Zagueiros - Índio, Bolívar, Sorondo, Juan, Ronaldo Alves e Rodrigo.

Laterais - Nei, Kleber, Bruno Silva e Daniel.

Volantes - Guiñazu, Wilson Matias, Glaydson, Tinga e Derley.

Meias - D'Alessandro, Giuliano, Andrezinho, Oscar e Eduardo Sasha.

Atacantes - Alecsandro, Rafael Sóbis, Ilan, Leandro Damião, Edu e Marquinhos.