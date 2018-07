Internacional e América-MG se enfrentam em clima de final antecipada da Série B

Internacional e América-MG se enfrentam em clima de final antecipada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26.ª rodada. Ambos disputam ponto a ponto a liderança e caminham a passos largos rumo ao acesso à elite em 2018, até criando uma gordura em relação aos demais concorrentes. A expectativa é de casa cheia, com a presença em torno de 40 mil torcedores.

Após muitos altos e baixos no estádio Beira-Rio, o Internacional conseguiu fazer prevalecer o fator casa. Tem a quarta melhor campanha entre os mandantes, conquistando 25 pontos dos 36 disputados. Na tabela de classificação soma 48 no total, a mesma pontuação do América-MG.

O time mineiro vem de seis jogos de invencibilidade e fica atrás do Internacional apenas em números de vitórias - são 13 contra 14. Curiosamente, é o segundo melhor visitante, atrás também apenas do rival gaúcho. Foram 20 pontos conquistados longe de Belo Horizonte.

A principal novidade do Internacional é o retorno de D´Alessandro. O meia argentino cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Náutico e volta a ficar à disposição do técnico Guto Ferreira. Desta forma, Felipe Gutiérrez volta para o banco de reservas.

O zagueiro Ernando, que precisou ser substituído contra o Náutico por conta de dores lombares, também treinou normalmente e deve ser escalado. Por outro lado, o lateral-direito Cláudio Winck segue se recuperando de lesão na coxa esquerda. Alemão será mantido na posição.

"Teremos um jogo difícil contra o América-MG, mas vamos buscar a vitória dentro do nosso estádio. Será um jogo muito complicado, teremos que jogar muito taticamente e tecnicamente", comentou o centroavante Leandro Damião.

No América-MG, o técnico Enderson Moreira conta com o retorno do zagueiro Messias, mas deve manter a dupla titular com Lima atuando ao lado de Rafael Lima. A mudança, no entanto, acontece no ataque. Com Bill ainda suspenso, o companheiro de Luan no setor ofensivo deve ser Edno, que ganha disputa com Hugo Almeida. Além disso, o lateral-esquerdo Giovanni segue se recuperando fisicamente e Pará continua em seu lugar.

"Temos que nos impor para cima deles, dar o nosso ritmo para a partida. Temos que jogar da mesma maneira que estamos jogando na competição inteira. Temos que dar poucas oportunidades para eles. Se conseguirmos isso, vamos estar próximos de sair do Beira-Rio com um resultado positivo", disse o goleiro João Ricardo.