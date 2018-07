Internacional e Grêmio anunciam que clássico terá torcida mista

O anúncio da medida teve a presença do prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, de representantes da Brigada Militar, da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e da Promotoria do Torcedor.

Os ingressos custarão 70 reais. Para adquiri-los, os torcedores colorados deverão preencher um cadastro no site do clube. Além dos mil lugares no anel superior para gremistas acompanhantes de colorados, haverá, como de costume, outros 1,3 mil lugares para a torcida única do Grêmio.

"Queremos mostrar ao cidadão que ele pode vir ao estádio assistir aos jogos", afirmou o presidente do Inter, Vitório Piffero. Em contrapartida, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, disse garantir os 10% de ingressos para colorados nos clássicos que acontecerem na Arena.