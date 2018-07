Internacional e Ituano goleiam na estreia pela Copa São Paulo

Os times do Grupo L entraram em campo, nesta segunda-feira, pela primeira rodada da 46.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com sede em Itu, quem foi ao estádio Novelli Junior viu duas goleadas. O Internacional fez 6 a 1 no São Bento, de Sorocaba (SP), enquanto que o Ituano, time da casa, goleou o Galícia, da Bahia, por 4 a 1.

Os vencedores têm os mesmos três pontos, mas os gaúchos levam vantagem no saldo de gols: 5 a 3. Com isso, estão na liderança. Apenas o primeiro colocado de cada grupo vai avançar à próxima fase. A segunda rodada será disputada na quinta-feira. O Internacional enfrenta o Galícia, às 16 horas, enquanto que o Ituano terá pela frente o São Bento no jogo preliminar, às 14 horas.

O Internacional, sempre favorito ao título, não teve dificuldades para golear o São Bento por 6 a 1, praticamente construída no segundo tempo. Bruno Gomes (três vezes), Lucas Marques (duas) e Gustavo marcaram os gols do time colorado. Já Rai descontou para a equipe de Sorocaba.

Diante do desconhecido Galícia, o Ituano não teve trabalho para chegar à merecida vitória por 4 a 1. Jean Carlos, Gabriel Braga (duas vezes) e Wesley marcaram os gols dos donos da casa, enquanto que Jeferson Baiano, de pênalti, descontou para o time baiano.