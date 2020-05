Internacional é o primeiro time da Série A do Brasileiro a retomar os treinos

O elenco do Internacional é o primeiro clube da Série A do Campeonato Brasileiro a retomar atividades após a pandemia do coronavírus. Parados desde 17 de março, os atletas voltaram, nesta terça-feira pela manhã, aos treinos em pequenos grupos no CT do Parque Gigante. O Grêmio, seu maior rival, tem trabalhos previstos para o período da tarde.

Na última sexta-feira, a realização de atividades ao ar livre para atletas profissionais de clubes foi autorizada por um decreto da prefeitura de Porto Alegre. Uniformizados, os atletas chegaram, foram recepcionados por funcionários do clube protegidos por máscaras e seguiram direto para o gramado.

Sem descer de seus carros, os jogadores se reapresentaram na segunda-feira, fizeram avaliações médicas e os testes para covid-19. Antes de retornarem às suas casas, receberam kits com roupas de treino e material para higiene e controle.

O Internacional já havia informado que os jogadores serão divididos em pequenos grupos e escalados para treinamentos em horários diferentes. A maioria dos funcionários também seguem trabalhando de suas casas.

O Campeonato Gaúcho foi paralisado após a terceira rodada do segundo turno, em 15 de março. O Inter, eliminado na semifinal no primeiro turno, lidera o Grupo A com sete pontos.