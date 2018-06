Internacional elimina o XV de Jaú nos pênaltis e avança na Copa São Paulo

O Internacional está classificado para a terceira fase da 49.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando no estádio Breno Ribeiro do Val, em Osvaldo Cruz (SP), nesta quinta-feira, o time gaúcho empatou com o XV de Jaú-SP por 1 a 1 durante o tempo normal, mas contou com a estrela de Carlos Miguel para vencer nos pênaltis por 4 a 3, com duas grandes defesas do goleiro.

Brenner abriu o placar para o Internacional logo aos 10 minutos do primeiro tempo, em um cochilo da marcação adversária. De pênalti, Gustavo empatou a partida aos 42. Após o jogo, novamente na marca da cal, o atacante perdeu a primeira cobrança e deixou os gaúchos em vantagem. No quinto e último pênalti, Da Silva desperdiçou. Podendo recolocar o XV de Jaú na disputa, Renan bateu nas mãos de Carlos Miguel e fechou a série de cobranças.

Mesmo com quatro taças da Copa São Paulo em Porto Alegre, o Internacional entrou na competição com sede de título. Isso porque há 20 anos está em jejum na principal competição de base do país. A última vez foi em 1998, quando bateu a Ponte Preta na final, disputada no estádio do Morumbi, e se sagrou campeão - as outras vezes foram em 1974, 1978 e 1980.

O adversário da equipe gaúcha na próxima fase da Copa São Paulo sairá do confronto entre Atlético Goianiense e Boavista-RJ, que será disputado ainda nesta quinta-feira.