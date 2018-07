Internacional empata com Oeste em Barueri e confirma volta à Série A

O Internacional carimbou na noite desta terça-feira o retorno para a elite do futebol brasileiro. O time gaúcho ficou apenas no empate sem gols diante do Oeste, na Arena Barueri, pela 36.ª rodada da Série B, mas foi o suficiente para carimbar o passaporte para a primeira divisão. Por outro lado, agora vê a chance de título ficar cada vez mais longe.

+ TEMPO REAL: Confira como foi o jogo entre Oeste e Internacional

+ Londrina vence, continua com chances de subir e complica Guarani

+ Sem chance de queda, Criciúma fica no 0 a 0 com o rebaixado Náutico

Com o resultado, o Internacional, que já não vence há quatro rodadas, fica na vice-liderança, com 65 pontos, atrás do América-MG. Pela primeira vez, o time foi dirigido pelo auxiliar Odair Hellmann, que passou a ocupar o cargo de Guto Ferreira, demitido no último sábado após o empate no Beira-Rio, por 1 a 1, com o Vila Nova.

Ao fim do jogo, houve uma comemoração discreta entre os jogadores do Inter, sem aquele entusiasmo de quem atingiu o seu principal objetivo. Nas arquibancadas, até algumas vaias foram ouvidas. O Oeste, por sua vez, vê a possibilidade de acesso ficar distante. Atualmente, o time paulista soma 58, ainda com chances matemáticas de subir.

Os dois times fizeram um jogo muito truncando nesta terça, com pouca inspiração. Os donos da casa vieram com uma postura defensiva e não deram espaço para o adversário, que encontrou inúmeras dificuldades e assustou apenas uma vez nos 45 minutos iniciais, em um chute de William Pottker, pela linha de fundo.

O Oeste tentava encaixar o contra-ataque. O time paulista foi cuidadoso para não sofrer gol, mas precisava sair se quisesse seguir com chances de conquistar o acesso. A melhor oportunidade saiu apenas aos 42 minutos. William Cordeiro puxou para o pé direito e chutou para grande defesa de Danilo Fernandes.

O panorama do segundo tempo não mudou muito. Enquanto o Internacional se mostrava satisfeito com o empate que o levava para a elite do Brasileirão, o Oeste se abria em busca do resultado. Mas foi o volante Edenilson que chegou de surpresa e exigiu uma boa defesa de Rodolfo.

O técnico Roberto Cavalo, então, abriu mão do esquema defensivo, tirou Danielzinho e Velicka e colocou Jheimy e Robert para por fogo na partida. O Oeste saiu com tudo para cima do Internacional, que se fechou todo para segurar o empate.

Apesar da pressão, o oeste não chegou ao seu gol. Na melhor tentativa, Mazinho parou em Danilo Fernandes. O lance ainda deu um contra-ataque de bandeja para o Internacional. Carlos saiu de frente para Rodolfo, mas chutou para fora no último bom momento da partida.

Na próxima rodada, o Internacional visita o Goiás no sábado, às 17 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No mesmo dia, às 17h30, o Oeste vai encarar o rebaixado ABC no Frasqueirão, em Natal.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 0 INTERNACIONAL

OESTE - Rodolfo; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Willian Cordeiro; André Vinícius (Lídio), Wilson Matias, Danielzinho (Jheimy), Mazinho e Velicka (Robert); Raphael Luz. Técnico: Roberto Cavalo.

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Thales, Léo Ortiz e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez (Charles) e Camilo; William Pottker (Nico López) e Eduardo Sasha (Carlos). Técnico: Odair Hellmann.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (PE).

CARTÕES AMARELOS - André Vinícius e Lídio (Oeste); Léo Ortiz e Camilo (Internacional).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).