Internacional empata e retoma liderança, mas tem classificação adiada no Gaúcho

O Internacional retomou a liderança do Campeonato Gaúcho neste domingo ao ficar no empate sem gols com o São Luiz, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela nona rodada. A partida foi realizada em campo neutro porque o estádio Beira-Rio vai receber nesta terça-feira o show do cantor britânico Phil Collins.

Após ser ultrapassado pelo Brasil, de Pelotas (RS), na última sexta-feira, o Internacional reassumiu a ponta por causa do saldo de gols (11 contra 6), já que tem os mesmos 17 pontos - e um jogo a mais - que o time xavante. O resultado, porém, adiou a classificação às quartas de final. Já o São Luiz chegou aos 10 e é o sexto colocado.

Mesmo contando com o apoio maciço da torcida no estádio do Vale, o Internacional viu o São Luiz criar as primeiras chances de perigo. Logo aos cinco minutos, Michel Henrique recebeu nas costas da zaga e ficou na cara de Marcelo Lomba, que fez grande defesa mesmo já caído. Depois, o goleiro espalmou cabeçada de Henrique e Tairone mandou o rebote para fora.

A resposta do Internacional veio aos 14 minutos. Wellington Silva fez grande jogada individual e cruzou fechado - a bola explodiu no travessão. Na sequência, Michel Henrique cabeceou no cantinho e Marcelo Lomba fez mais uma grande defesa.

A partida ficou equilibrada e o time colorado foi chegar com perigo novamente aos 34 minutos. Camilo cobrou falta e Thales deu um leve desvio de cabeça para fora. Depois, o meia assustou em chute rasteiro defendido pelo goleiro Jonatas.

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Marcinho foi derrubado dentro da área e o árbitro nada marcou para desespero dos jogadores colorados. O Internacional tinha muitas dificuldades para chegar com perigo ao gol de Jonatas. Charles arriscou de longe e mandou por cima.

Aos 23 minutos, Henrique aproveitou escanteio cobrado na segunda trave e parou mais uma vez em Marcelo Lomba. Em uma das melhores oportunidades do Internacional, Roger recebeu cruzamento do lateral-esquerdo Uendel e cabeceou colocado. A bola passou raspando a trave e Jonatas só observou. O São Luiz teve o volante Henrique expulso aos 34.

Nos minutos finais, o jogo virou ataque contra defesa. O São Luiz teve o zagueiro Tairone expulso de forma direta após falta no atacante uruguaio Nico López no meio de campo. Com dois a mais, o Internacional bem que tentou esboçar uma pressão, mas não conseguiu marcar o gol salvador.