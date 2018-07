Internacional empresta atacante Aylon para o América-MG até o final de 2018

Depois de garantir o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Internacional está trabalhando na montagem do elenco para 2018. E, nesta terça-feira, o clube definiu o empréstimo do atacante Aylon para o América-MG, campeão da Série B neste ano.

O jogador de 25 anos ficará no novo clube até dezembro de 2018. Trata-se do segundo reforço do América-MG para a próxima temporada. E o segundo para o setor ofensivo - o primeiro foi Rafael Moura, contratado do Atlético Mineiro.

"O Aylon é um atleta que o Enderson Moreira conhece muito bem. É um jogador de grande valorização e formado por um grande clube, que é o Internacional. Pode atuar em duas ou três posições e atende plenamente a ideia de jogo que nosso treinador e sua comissão técnica vão continuar construindo em 2018. Acreditamos que é um jogador que vem para ajudar muito", elogiou Ricardo Drubscky, diretor de futebol do América-MG.

Revelado pelo Rio Grande-RS, Aylon passou por outros clubes do interior gaúcho até chegar em 2013 ao Internacional. Foi, contudo, emprestado para o Paysandu em 2015 e ao Goiás neste ano, quando disputou 41 partidas e conquistou o título goiano.

Pelo Internacional, Aylon atuou durante 2013/2014 e 2016, realizou 54 jogos e venceu o Campeonato Gaúcho duas vezes.