Internacional encara a Ponte Preta para curar a ressaca da Copa Libertadores

As únicas ausências confirmadas são as dos meio-campistas Aránguiz e D''Alessandro. Anderson e Alex devem ser os substitutos, respectivamente. O treinador não chegou a revelar quais serão os titulares, mas informou que os demais jogadores estão à disposição e deve colocar a base que perdeu para o Tigres por 3 a 1 nas semifinais da competição continental na última quarta-feira.

De acordo com o treino de sábado, el pode deixar no banco de reservas o zagueiro Juan e o meia Valdívia pelo histórico de lesões. No setor defensivo, Alan Costa seria o substituto e no meio-campo, Eduardo Sasha pode ficar com a vaga.

Os laterais Geferson e William, que falharam na partida, devem começar em campo. O primeiro marcou um gol contra ao tentar interceptar um cruzamento e o outro cometeu um pênalti, que Rafael Sóbis errou. "São jovens, estão começando. Vou tentar transmitir confiança. Acontecem coisas que não estão esperando. Eles foram bem na temporada, sempre responderam bem. Meu papel é de dar confiança", comentou.

Apesar do abatimento pela eliminação na Libertadores, o Internacional vive um bom momento no Brasileirão. A equipe vem de duas vitórias consecutivas, mesmo com uma formação reserva. Na última rodada, derrotou o Goiás por 2 a 1, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e no jogo anterior venceu o lanterna Joinville por 2 a 0, fora de casa.