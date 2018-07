Internacional encara jogo em São Januário como decisão O Internacional encara o jogo contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32.ª rodada, como uma decisão. O clube gaúcho considera que ainda é possível chegar ao final do Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados para se candidatar a uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.