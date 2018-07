Internacional encara o Bahia e busca a reação após duas derrotas

O Internacional enfrenta o Bahia, neste sábado, às 21 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com a meta de voltar ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Para isso, o clube gaúcho, que é quinto colocado com 50 pontos, precisa vencer seu jogo e torcer para que o Atlético Mineiro, quarto com 51, não ganhe do Sport em casa ou o Corinthians, terceiro com 52, tropece diante do Palmeiras em São Paulo.

O zagueiro Paulão, que cumpriu suspensão na derrota para o Flamengo por 2 a 0, na última quarta-feira, não está garantido no time. O técnico Abel Braga pode manter Alan Costa na posição.

O meia D'Alessandro não sente mais as dores musculares que o deixaram de fora da viagem ao Rio e deve jogar. Mas seu parceiro na armação, Alex, com lesão no tornozelo, tem poucas chances de participar. Com isso, Jorge Henrique e Rafael Moura disputam a posição.

A equipe baiana, por sua vez, deve reforçar a marcação no meio de campo para tentar garantir pelo menos um empate na partida. O técnico Gilson Kleina conta com o retorno do volante Rafael Miranda, que cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 com o Atlético Mineiro, na última terça-feira, em Salvador. Ele deve formar uma linha à frente da zaga com outros dois volantes, Uelliton e Bruno Paulista, para tentar impedir o toque de bola do Internacional no setor.

A única dúvida do treinador é entre escalar outro jogador com características defensivas, o lateral-direito Diego Macedo, que vem sendo improvisado no meio de campo, ou um atacante de velocidade para dar ao time opção de contra-ataque. Neste último caso, William Barbio e Maxi Biancucchi, que se recuperou de uma lesão muscular e volta ao time, disputam a vaga.