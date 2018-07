Internacional encara o Criciúma e busca ficar mais perto da ponta

Terceiro colocado no Brasileirão, com 41 pontos, o Internacional espera sair da 24.ª rodada um pouco mais próximo da liderança. Para isso, precisa vencer o Criciúma no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, às 19h30, e torcer por tropeços do São Paulo (segundo, com 42 pontos) diante do Flamengo, como mandante, e do Cruzeiro (primeiro, com 49) diante do Coritiba, como visitante.

A única alteração em relação ao time que iniciou o jogo contra o Atlético-PR, no último sábado, será no ataque. Wellington Paulista, com dores musculares na coxa esquerda, está afastado. Com isso, Rafael Moura retoma a condição de titular. Na defesa, Ernando chegou a ser dúvida por ter sofrido um corte no supercílio, mas vai jogar.

O Criciúma embarcou nesta terça-feira para Porto Alegre, onde buscará um resultado positivo na luta para escapar do rebaixamento. O time comandado por Gilmar Dal Pozzo vem de dois empates por 1 a 1, contra Figueirense e Botafogo.

"A gente sempre se preocupa com o adversário, mas principalmente buscando o ponto de equilíbrio da nossa equipe. Precisamos da vitória, mas sabendo que o Inter tem qualidade. Vamos fazer um jogo seguro", disse o técnico, sem ainda revelar qual esquema tático irá optar.

As opções são duas, já testadas: uma com três atacantes e outra com três volantes. Mas quem está de fora da partida é o lateral-esquerdo Giovanni, que sentiu desconforto muscular. Entra em seu lugar Cortez, que teve atuação elogiada pelo técnico na última partida contra o Botafogo.