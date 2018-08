Internacional encara o Fluminense para se manter vivo na briga pelo título

O Internacional enfrenta o Fluminense nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida que encerra a 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com apenas um resultado em mente para voltar à Porto Alegre. Quer a vitória para seguir vivo na briga pelo título da competição, no ano de sua volta à elite nacional.

Com 32 pontos, o Internacional viu os seus concorrentes diretos vencerem neste final de semana. O líder São Paulo bateu o Sport, no Recife, e chegou aos 38, um a mais que o Flamengo, vencedor sobre o Cruzeiro, no Rio de Janeiro. O rival Grêmio goleou o Vitória, em Porto Alegre, e o ultrapassou na tabela de classificação, atingindo o terceiro lugar com um ponto a mais.

Apesar de ser tratado como uma equipe que vai brigar pelo título, o Internacional prefere adotar um discurso de quem pensa jogo a jogo. "O nosso pensamento está sempre voltado para o próximo compromisso, respeitando o adversário e procurando encontrar a melhor maneira de ganhar. O Fluminense é o nosso foco, independentemente do que uma vitória possa representar na tabela de classificação", disse o técnico Odair Hellmann.

Apesar dessa cautela, os colorados pregam uma postura ofensiva no estádio do Maracanã, como fez contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, na rodada passada. "Não devemos mudar as nossas características. Por isso que estamos conseguindo ganhar jogos longe de casa, pois nunca abrimos mão de buscar o gol", disse o meia Edenílson.

Depois do treinamento deste domingo, o zagueiro argentino Víctor Cuesta, com um desconforto na coxa esquerda, é dúvida, assim como o lateral-direito Zeca, que recebeu uma pancada no pé direito contra o Botafogo há duas semanas. A tendência é que o segundo siga de fora, mantendo Fabiano no setor. Na zaga, em caso da ausência de Cuesta, Emerson Santos assume a vaga.

No ataque, com a ausência de Leandro Damião, que se recupera de uma contratura na região cervical, Jonatan Alvez será mantido como referência do ataque.