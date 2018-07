Internacional encara o Joinville para alcançar o G4 do Campeonato Brasileiro O Internacional recebe o Joinville neste sábado, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32.ª rodada, na expectativa de alcançar o G4 do Campeonato Brasileiro. O time colorado está na sétima colocação com 47 pontos, a dois de distância do Santos, o quarto colocado.