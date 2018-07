Internacional encara The Strongest na altitude de La Paz

O Inter fará nesta terça-feira, contra o The Strongest, às 22h30 (horário de Brasília), em La Paz, na Bolívia, a sua estreia na fase de grupos da Copa Libertadores de 2015. E a grande novidade da escalação do time colorado no confronto será Anderson, ex-Grêmio, que será titular do meio-campo da equipe comandada pelo técnico uruguaio Diego Aguirre.

Anderson ocupará a vaga que vinha sendo ocupada por Valdivia, que ao lado do lateral Claudio Winck e do atacante argentino Martín Luque acabou sendo cortado até da lista de relacionados para o confronto em solo boliviano. Curiosamente, Valdivia e Winck foram os autores dos gols do Inter na vitória sobre o Caxias, sábado, pelo Campeonato Gaúcho.

Desta forma, o Inter deve ir a campo nesta terça com a seguinte formação titular: Alisson; Léo, Alan Costa, Ernando e Fabrício; Nilton, Aránguiz, Anderson, D''Alessandro e Eduardo Sasha; Nilmar. Essa mesma equipe foi testada no treino realizado no último domingo.

Visando sentir menos os efeitos da temida altitude de 3,6 mil metros da capital La Paz, a equipe colorada ficará em Santa Cruz de la Sierra até poucas horas antes do jogo desta terça, quando o time tentará manter o bom retrospecto diante do The Strongest na Libertadores. Em 2012, o time gaúcho goleou o rival boliviano por 5 a 0 no Beira-Rio e empatou por 1 a 1 em solo boliviano, ambos os jogos também pela fase de grupos da competição continental.

Pelo lado do The Strongest, o técnico argentino Néstor Craviotto já definiu quase toda equipe titular para o jogo. A sua única dúvida é se mantém o volante uruguaio Maximiliano Bajter ou escala em seu lugar o boliviano Walter Veizaga.

O The Strongest só se garantiu na fase de grupos da Libertadores na semana passada, quando eliminou o Morelia, do México, no estágio preliminar da competição.