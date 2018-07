Internacional enfrenta o Bahia de olho na vice-liderança do Brasileirão

O Internacional encara o Bahia neste sábado, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, de olho na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho começa a 12.ª rodada como quinto colocado, com 19 pontos, e sonha com vitória combinada com dois outros resultados favoráveis no domingo - um empate entre Atlético Paranaense e Fluminense, que também têm 19 pontos cada e estão melhores nos critérios de desempate, e um tropeço do Corinthians, que tem 20, diante do Palmeiras.

O técnico Abel Braga não antecipou a escalação, mas como só tem um desfalque certo - do volante chileno Aránguiz -, vai apostar no mesmo time que treinou como titular na última quinta-feira. O meia Alex deve ficar com a vaga no meio de campo.

Durante a semana, os jogadores ensaiaram movimentos a partir de bolas paradas, como cobranças de faltas e escanteios.