Internacional enfrenta o Luverdense precisando superar a "crise do Beira-Rio"

O Internacional foi até Maceió para enfrentar o CRB com o pensamento de entrar, enfim, na zona de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B. Derrotado por 2 a 0, o clube gaúcho agora precisa urgente de uma recuperação no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta terça-feira, às 21h30, quando recebe o Luverdense, pela 15.ª rodada.

Por incrível que pareça, para o time dirigido pelo técnico Guto Ferreira vem sendo complicado jogar diante de sua torcida. O Internacional tem a segunda pior campanha da Série B como mandante, com apenas uma vitória, quatro empates e uma derrota, totalizando sete pontos. Apenas o lanterna Náutico somou menos pontos em casa: quatro.

A diferença para o Luverdense, entretanto, dá esperanças ao clube gaúcho. Enquanto os colorados estão na sétima colocação, com 21 pontos, o time mato-grossense está na zona de rebaixamento, no 17.º lugar, com 16, com uma campanha irregular.

O Internacional não pode contar com o zagueiro Klaus, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Guto Ferreira já confirmou a entrada de Danilo Silva na defesa. Outra mudança pode acontecer no meio de campo. Poupado no último confronto, o volante Rodrigo Dourado vai passar por uma reavaliação médica e, se não sentir dores musculares, volta no lugar de Charles.

Conforme adiantado na semana passada, o técnico não quer fazer muitas mudanças na escalação para que consiga, enfim, dar uma "cara" ao time. "A campanha fora nos colocaria na Série A, mas a campanha em casa é péssima. Precisamos reverter esta situação e buscar os resultados", ressaltou Guto Ferreira.

Vindo de uma vitória por 1 a 0 sobre o ABC, o Luverdense quer surpreender para deixar a zona de rebaixamento. Sem suspensos, o treinador Júnior Rocha vai repetir a escalação do último jogo e falou da expectativa de enfrentar um clube grande. "Não importa o momento deles. Será um jogo difícil, mas confio nos meus jogadores e podemos fazer nos dar bem", disse.