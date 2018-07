Internacional enfrenta o Náutico em Caruaru para retomar a ponta da Série B

Em situações praticamente opostas, Náutico e Internacional se enfrentam neste sábado, às 16h30, no Lacerdão, em Caruaru, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto o time gaúcho tenta retomar a liderança perdida no meio da semana com o triunfo do América Mineiro frente ao Vila Nova, a equipe pernambucana procura juntar os cacos e mostrar força na luta contra o rebaixamento.

O Internacional, que vem de fácil vitória, por 3 a 0, diante do Figueirense, e continua sendo o grande favorito para voltar à elite do futebol brasileiro, mas tem encontrado dificuldade para permanecer na liderança. Está na segunda posição, com 45 pontos, três a menos do que o América-MG. No entanto, em caso de triunfo, vai ter uma vitória a mais (14 a 13), critério que o deixará na ponta.

O Náutico segue na difícil busca pela permanência na segunda divisão. O time pernambucano vem de derrota para o Oeste por 1 a 0 e soma apenas 20 pontos, na vice-lanterna, ainda longe de sair da zona de rebaixamento. O otimismo, porém, é grande, uma vez que deixou a última colocação e cresceu neste segundo turno.

O técnico Guto Ferreira volta a ter um problema na lateral direita. Cláudio Winck, com uma lesão na coxa esquerda, foi vetado pelo departamento médico e será substituído por Alemão, oitavo jogador a ser testado na função durante a temporada. O outro desfalque fica por conta do meia D'Alessandro, suspenso. Felipe Gutiérrez irá compor o meio de campo.

"Fiquei muito tempo afastado por conta de uma lesão e acredito que posso sentir um pouco a falta de entrosamento. Lógico que quero ajudar o ataque, mas vou priorizar a defesa. Mostrar muito comprometimento na marcação para podermos sair com a vitória contra o Náutico", destacou Alemão.

O técnico Roberto Fernandes não confirmou, mas indicou a escalação do Náutico. Recuperado de uma lesão na coxa direita, Breno Calixto treinou no time titular ao lado de Aislan no sistema defensivo, que terá mais duas mudanças. Sueliton ganhou a concorrência de Joazi pelo lado direito, enquanto Manoel assume a vaga do suspenso Henrique Ávila.

O jogo foi transferido para Caruaru porque a Arena Pernambucano terá um evento religioso, mas a saída de casa não desanima Roberto Fernandes. "Se a gente voltar no tempo, vamos ver a história que Caruaru tem no futebol tanto com o Central quanto com o Porto. É uma cidade que torce bastante e o Náutico sempre teve apoio quando esteve por aqui, fez bons jogos e conquistou resultados. É disso que vamos precisar, do apoio da torcida da cidade e região. Vamos precisar transformar o Lacerdão no nosso caldeirão para manter a sequência de bons resultados em casa nos últimos jogos", resumiu o comandante.