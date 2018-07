Internacional enfrentará Ypiranga no sábado de Carnaval

As fortíssimas chuvas que caíram em Porto Alegre na última sexta-feira obrigaram a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) a adiar o jogo de estreia do Internacional no Estadual. E o confronto diante do Ypiranga, que aconteceria no último domingo, já tem nova data: o sábado de Carnaval, dia 6 de fevereiro.

Na última sexta-feira, Porto Alegre registrou uma das piores chuvas que a cidade já viu em sua história. O Beira-Rio estava liberado para abrigar o confronto, mas a situação crítica nas imediações do estádio inviabilizou a realização da partida, válida pela primeira rodada do Gaúcho.

O Inter esclareceu que o adiamento ocorreu após pedidos feitos por órgãos de segurança pública e destacou que "ingressos comprados para a partida seguirão válidos para a nova data", assim como informou que "quem fez a compra pela internet terá o valor devolvido no seu cartão de crédito". A partida acontecerá no Beira-Rio, como previsto inicialmente.

Graças ao adiamento, o Inter deverá fazer o seu primeiro jogo neste Campeonato Gaúcho na quarta-feira, às 21h45, quando enfrenta o São José, fora de casa. No mesmo dia, o Ypiranga atuará em casa diante do Passo Fundo, às 20h30.