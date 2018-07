Internacional entra em campo desfalcado contra o líder

PORTO ALEGRE - O Internacional não terá o seu maestro, o meia argentino D''Alessandro, e nem o zagueiro Índio e o volante Airton, todos suspensos, para encarar o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 18h30, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela 24.ª rodada. O técnico Dunga não antecipou a formação do time, mas é provável que escale Jackson na defesa, Willians na função mais defensiva do meio de campo e Otávio na armação.

O clube gaúcho está na obrigação de vencer o jogo para espantar a ameaça de crise. Depois das derrotas para Bahia e Portuguesa nas últimas partidas do Brasileirão e o empate com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, na última quinta-feira, parte da torcida passou a demonstrar descontentamento com o técnico e o atacante Leandro Damião, até há pouco incontestáveis.

Apesar de começar a rodada como quinto colocado na tabela de classificação, com 34 pontos, o Internacional está ameaçado. Uma vitória é insuficiente para fazer o time avançar para o quarto lugar, mas mantém a perspectiva da perseguição aos que vão à frente. Já uma derrota pode ser desastrosa. Se todos os resultados paralelos também forem desfavoráveis, a queda pode ser de seis posições e levar o time colorado ao 11.º lugar.