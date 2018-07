Internacional escala equipe titular contra o Avaí

A definição do técnico Celso Roth aconteceu após o coletivo de sexta-feira, quando falou que para chegar ao Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, em dezembro, a principal competição do ano, tem que estar com a equipe totalmente ajustada. "Este jogo será essencial para os ajustes e manutenção da competitividade. É isso que todos querem e precisam. E não tem nada melhor que um jogo do Brasileirão na Beira-Rio para colocar o time em campo".

Com 51 pontos, dez de diferença para o líder Fluminense, Roth sabe que o Avaí, em 18.º lugar com 34, quer a vitória para iniciar a fuga do rebaixamento à Série B. Mesmo assim, o treinador garantiu que inicia o jogo com todos os titulares à disposição. "Estamos dentro do planejamento traçado, com todo mundo trabalhando sério e tranquilo nesta competição".

Por isso, fora o revezamento dos goleiros que começou na semana passada, quando Abbondanzieri substituiu Renan, neste domingo será a vez de Lauro ocupar o gol colorado. "Espero que não seja apenas um jogo para pegar ritmo. Sei que tenho condições e vou lutar para ser titular". Alecsandro, absolvido pelo STJD pela expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro, terá a companhia de Rafael Sóbis no ataque.