Internacional espera confirmar contratação de Dunga neste sábado

PORTO ALEGRE - A novela da contratação de Dunga pode acabar neste sábado, quando a diretoria do Inter espera poder anunciar o acerto com o novo treinador. Desde a metade do mês de novembro, o comandante da seleção brasileira na Copa do Mundo da África do Sul negocia com seu ex-clube.

Em alguns momentos, a bola esteve com os cartolas do Beira-Rio. Em outros, com o próprio treinador com suas exigências. O salário sempre foi o grande entrave na negociação. Dunga julga ter pedido um valor real do mercado para um clube como o Inter. A diretoria, por vezes, achou a pedida salgada. E assim a tentativa de acerto vem sendo conduzida, e até arrastada.

O anúncio do seu novo treinador neste sábado, e ainda um nome de peso, como é o de Dunga, poderia ser feito pelo Inter sobretudo para roubar um pouco a atenção dos torcedores gaúchos, principalmente os gremistas, empolgados com a inauguração da Arena Grêmio. Assim, oficializar Dunga seria um motivo para diminuir a festa do rival.

Dunga espera o "sim" da diretoria do Inter para começar a trabalhar novamente. Desde a derrota para a Holanda nas quartas de final da Copa de 2010, em solo sul-africano, o técnico não comanda um time. Espera levar com ele para o Beira-Rio o preparador físico Paulo paixão e o treinador de goleiros Carlos Taffarel.

Nem o fato de Mano Menezes ter deixado a seleção brasileira deve atrapalhar o acerto, uma vez que ele prefere descansar nos próximos meses. Hoje, em Porto alegre, tanto dirigentes do Inter quanto o advogado de Dunga, Juarez Rosa da Silva, que está na linha de frente na negociação, apostam no final feliz dessa novela.