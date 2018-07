Internacional está perto de anunciar a contratação de Adriano

SÃO PAULO - O Internacional está perto de anunciar o atacante Adriano como novo reforço do clube. O atacante de 31 anos não atua desde 4 de março de 2012, quando jogou pelo Corinthians na derrota por 1 a 0 diante do Santos, em partida válida pelo Campeonato Paulista.

Em entrevista ao Estado, o diretor de futebol Luís César Souto de Moura despistou sobre o negócio. "Quando assumimos o clube estabelecemos que não comentaríamos negociações antes que os exames médicos fossem realizados e o contrato fosse assinado."

A imprensa gaúcha notícia que uma reunião na tarde desta segunda-feira teria selado a contratação do Imperador, que teve grande passagem pela seleção brasileira e foi um dos responsáveis diretos pelo título do Flamengo no Brasileirão de 2009. "Eu estou acompanhando isso. Você não tem noção da quantidade de rádios e jornais que estão me ligando. Oficialmente, não confirmamos esse negócio", encerrou Moura.