Internacional faz do jogo contra o Palmeiras uma decisão O Internacional faz do jogo contra o Palmeiras, neste sábado, às 16h20, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 33.ª rodada, mais uma decisão na busca de uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. O clube gaúcho é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, e quer alcançar o São Paulo, que é quarto com 55.