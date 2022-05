Internacional faz duelo direto com Avaí para entrar na briga pela ponta do Brasileirão

Embalado por duas vitórias nas últimas rodadas do Brasileirão e pela reabilitação dentro da Copa Sul-Americana, o Internacional já volta a campo neste domingo para tentar entrar de vez na briga pela liderança da competição nacional. No estádio Beira-Rio, o time comandado por Mano Menezes recebe o Avaí, às 19h. A missão, porém, não será fácil, já que o rival também vem de um bom começo de temporada e quer se manter no pelotão de cima.

Os times estão empatados com seis pontos, com o Internacional na frente na quinta colocação por ter melhor saldo de gols, mas o Avaí vem logo atrás em sexto - antes dos jogos de sábado. Por conta disso, a partida se tornou um duelo direto e uma vitória neste momento pode ser importante para o futuro deles no Brasileirão.

Mano Menezes contará com os retornos do meia Rodrigo Moledo e do atacante Taison, que foram preservados na última partida. Por outro lado, o zagueiro Bruno Méndez que está sendo devolvido ao Corinthians, clube pelo qual estava emprestado, não irá atuar e Gabriel Mercado será o titular da posição.

No meio-campo, Gabriel volta na vaga que foi de Rodrigo Dourado na Copa Sul-Americana, enquanto Taison fica na armação, com Alexandre Alemão como homem de referência na frente. No mais, a base será a mesma que vem atuando neste começo de segundo semestre.

Do outro lado, o técnico Eduardo Barroca tem feito mistério sobre a provável escalação, mas não deve fazer grandes mudanças em relação ao time titular que venceu o Goiás na rodada passada. A única baixa é o atacante Morato, que marcou o gol em Goiânia e depois foi expulso, sendo que agora cumpre suspensão automática. A tendência é que Jonathan Copete seja o titular na frente.

Já o meia Raniele, que vinha sendo dúvida, voltou a treinar normalmente e não deve ser problema. Por outro lado, Muriqui, que vinha sendo preservado, fez apenas um treino durante a semana, mas deve ser confirmado no time. Outra boa notícia é que o atacante Willian Pottker deve estar pela primeira vez como opção no banco, podendo entrar durante o jogo. Seu último clube no Brasil foi, justamente, o Colorado gaúcho.