Internacional faz goleada tardia no Mundial da Fifa e fica em 3o

"A diferença básica foi que hoje fizemos gols", disse o técnico Celso Roth, cujo time foi o primeiro da América do Sul a ficar fora da final após a derrota de 2 x 0 para o campeão africano Mazembe na terça-feira.

Os centroavantes Tinga e Alecsandro marcaram gols antes da primeira meia hora e os campeões asiáticos ficaram reduzidos a dez jogadores aos 34 minutos, quando o zagueiro Jan Suk-won foi expulso por uma entrada dura em Tinga.

Tinga ajeitou um cruzamento baixo de Alecsandro pela direita e deu a vantagem para o Internacional, vencedor do torneio em 2006, aos 15 minutos.

Os detentores da Taça Libertadores foram adiante quando Alecsandro recebeu um passe do argentino Andres D'Alessandro e chutou junto à trave direita.

O atacante Dzenan Radoncic foi quem chegou mais perto de conferir para a Coreia do Sul no primeiro tempo, mas o goleiro Renan conseguiu interceptar seu tiro.

D'Alessandro fez o terceiro gol do time brasileiro no início da etapa complementar com um belo disparo de pé esquerdo de fora da área fora do alcance do arqueiro Jung Sung-ryong.

Alecsandro fez seu segundo gol e o quarto do Internacional aos 26 minutos do segundo tempo antes do meio-campista colombiano Mauricio Molina devolver dois tentos para o Seongnam nos últimos seis minutos de jogo.

"Se tivéssemos tido a sorte de marcar (na terça-feira), nossa situação teria sido diferente", declarou Roth na coletiva de imprensa após a partida.

"Se não estamos disputando a taça hoje é porque em algum momento passamos do limite", disse ele, concordando que seu time se empolgou com a fama de favorito a chegar à final com a Inter de Milão.

Ao derrotar os campeões de 2006, o Mazembe do Congo rompeu o monopólio de clubes europeus e sul-americanos na final do torneio.

A derrota teve um gosto amargo para o Internacional, já que os times sul-americanos levam o Mundial mais a sério que seus colegas europeus, vendo-o como o auge do futebol de clubes.