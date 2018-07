Internacional faz penúltimo treino antes de viajar para Mundial de Clubes

Depois de ficar sem jogar no último domingo, já que disputou a sua partida final no Campeonato Brasileiro na quinta-feira passada, o time do Internacional realizou na manhã desta segunda-feira, no Beira-Rio, o seu penúltimo treino antes de viajar para os Emirados Árabes, onde disputará o Mundial de Clubes da Fifa.

A atividade realizada em Porto Alegre foi dirigida pelo técnico Celso Roth, que comandou um trabalho de finalizações e um treino tático em seguida. Enérgico, o treinador cobrou empenho dos seus atletas. "Todo mundo tem que se mexer. Não pode ficar parado", disse o treinador, que lembrou aos jogadores de que o time precisa ser rápido nos contra-ataques. "Quando pegarmos a bola o (Rafael) Sobis tem que disparar para frente. Precisamos ter velocidade neste movimento", reforçou, em orientações reproduzidas pelo site oficial do Internacional.

Depois da atividade desta segunda-feira, o elenco da equipe gaúcha volta a treinar em Porto Alegre nesta terça, antes de embarcar rumo a Abu Dabi ao meio-dia de quarta. O Inter fará sua estreia no Mundial no próximo dia 14, quando enfrentará, na semifinal da competição, o vencedor do duelo entre Pachuca, do México, e Mazembe, do Congo.

Na atividade desta segunda, Roth escalou o Inter com a seguinte formação titular: Renan; Nei, Bolívar, Índio e Kleber; Wilson Matias, Guiñazu, Tinga e D"Alessandro; Alecsandro e Rafael Sobis. O volante Glaydson, em fase final de recuperação de uma lesão muscular, treinou em separado nesta segunda, mas deve participar da atividade desta terça ao lado do restante do elenco.