Internacional faz treino fechado antes do Gre-Nal

"Em semana de clássico é sempre importante fazer treinos fechados para ter mais liberdade e privacidade. O trabalho coletivo de hoje foi muito bom", revelou o meia Giuliano, ao comentar que Roth começou a montar nesta quarta-feira o time que disputará o clássico no domingo.

Em quinto lugar no Brasileirão, com sete pontos de desvantagem para o líder Cruzeiro, o Inter vê poucas chances de chegar ao título. Mesmo porque, já precisa começar a se concentrar na disputa do Mundial de Clubes, marcado para dezembro, em Abu Dabi. Mas, apesar da falta de pretensões no campeonato, todos no Beira-Rio prometem encarar o Gre-Nal como uma verdadeira decisão.