Internacional fecha último treino para a decisão do Gaúcho

O Internacional realizou neste sábado, no gramado do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o último treino antes da grande decisão do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Embora tenha fechado os portões da atividade para a imprensa, o técnico Argel Fucks não deve realizar grandes mudanças na equipe.

A partida de ida terminou com vitória colorada por 1 a 0, no domingo passado, em Caxias do Sul (RS). Expulso após levar dois cartões amarelos no jogo, o atacante Vitinho deve dar lugar a Aylon no time titular do Internacional.

Internacional e Juventude se enfrentam às 16 horas deste domingo e a torcida colorada já esgotou os ingressos para empurrar o time em busca do hexacampeonato gaúcho, feito que não ocorre desde 1974 na campanha do octacampeonato.

Além de buscar o 45.º título gaúcho da história, o Internacional também persegue outra marca importante, pois está próximo da 20.ª conquista neste século. Desde 2001, o time conquistou o Mundial de Clubes da Fifa, duas Copas Libertadores, uma Copa Sul-Americana e 11 Campeonatos Gaúchos, entre outros títulos.