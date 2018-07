Internacional festeja empate no Uruguai pela Libertadores

MONTEVIDÉU - O empate por 1 a 1 com o Peñarol, em Montevidéu, na noite da última quinta-feira à noite, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, deixou o Internacional bastante confiante na conquista da vaga para a fase seguinte no confronto de volta, na próxima quarta, às 19h30, no Beira-Rio. O técnico Paulo Roberto Falcão, jogadores e dirigentes foram unânimes em dizer que o time gaúcho ficou em boa situação no mata-mata do torneio continental.

"O Inter nunca pode deixar de atacar. Jogamos para frente hoje (quarta), e isso me deixa confiante que as coisas estão no caminho certo. O importante é que não mudamos nossa maneira de jogar atuando fora de casa", afirmou Falcão.

"Foi um ótimo resultado. Só depende de nós em casa agora", acrescentou o volante Tinga, enquanto o seu companheiro de posição Guiñazu lembrou que até mesmo um empate por 0 a 0, em Porto Alegre, servirá para garantir a classificação, pois o Inter marcou um gol em Montevidéu. "Empate com gol fora é sempre positivo", disse.

O volante argentino Bolatti ressaltou o mérito do Inter de ter conseguido buscar a igualdade, depois de sair perdendo por 1 a 0 no primeiro tempo, e segurado a forte pressão exercida pelo adversário e pelos torcedores. "Foi uma grande noite de todo o time. Conseguir um empate aqui no Centenário jogando pela Libertadores é um grande resultado", enfatizou.

Já o vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Siegmann, não escondeu a confiança. "Sabíamos que iria ser difícil. Libertadores é assim. Poderíamos ter ganho, mas agora estamos em um situação contornável, com boas chances de conquistar a classificação no Beira-Rio", analisou o dirigente.

