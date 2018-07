Internacional festeja poder de reação em goleada no Gaúcho

PORTO ALEGRE - Depois de sair perdendo por 2 a 0 para o Canoas, o Internacional obteve uma reação fulminante ao garantir a virada por 4 a 2 ainda no primeiro tempo e decretar a goleada por 6 a 2 na etapa final, no último domingo, no Beira-Rio. O resultado assegurou a conquista da liderança do Grupo A do segundo turno do Campeonato Gaúcho, no qual o time terá pela frente nas quartas de final o Santa Cruz, que empatou por 1 a 1 com o Grêmio e ficou na quarta posição do Grupo B.

Autor de dois gols da vitória do Inter sobre o Canoas, o meia argentino D''Alessandro ressaltou o forte poder de reação da equipe. "O time que jogou hoje (domingo) mostra o que é o Inter: um clube grande. Todos que entram buscam dar o melhor", analisou.

Rafael Sobis, autor de outros dois gols do Inter no confronto, seguiu a mesma linha de discurso do seu companheiro de equipe. "Nosso grupo é qualificado. Quem entra vai demonstrar tudo que sabe. Temos que ressaltar o pensamento do time nosso na partida de hoje (domingo). Mesmo com o 2 a 0 contra, não desistimos de lutar. Mérito do nosso time, que colocou a bola no chão e reagiu rápido", disse.

Já o atacante Cavenaghi deixou o gramado do Beira-Rio festejando o fato de ter marcado o seu primeiro gol com a camisa do Inter. O argentino fez o quinto da goleada por 6 a 2. "Estava precisando deste gol. Foi importante pela vitória do time", enfatizou.

Falcão. O vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Siegmann, comemorou a classificação do time como líder de sua chave, minimizou a importância de a equipe ter evitado um possível duelo com o Grêmio nas quartas de final e lembrou que o ídolo Falcão está chegando nesta segunda-feira para assumir o comando do time. O ex-jogador do clube gaúcho e da seleção brasileira deixou o posto de comentarista da TV Globo para assumir um novo desafio em sua carreira.

"Não dá para escolher adversário. Se tivéssemos que encarar um Gre-Nal, tudo bem, iríamos com tudo. Hoje (domingo) fomos bem. Tivemos um susto no início, mas os jogadores tiveram um desempenho exemplar. Cumprimentei cada um e agradeci ao André Döring (técnico interino) por ter aceitado este serviço (dirigir a equipe contra o Canoas após a demissão de Celso Roth). Estou muito feliz. Sobre o Falcão, não falei com ele ainda. Acho que ele gostou do que viu e sei que seus pensamentos batem com o que ocorreu no campo nesta tarde (de domingo)", disse o dirigente.

