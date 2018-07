Internacional festeja tempo de preparação para o Mundial de Clubes

PORTO ALEGRE - O Internacional se prepara para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro com a cabeça já no Mundial de Clubes da Fifa. Com a sua estreia marcada apenas para o dia 14 de dezembro na competição, o time festeja o fato de que terá bastante tempo para recuperar as energias gastas durante a reta final do torneio nacional, embora possa se dar ao luxo de poupar seus titulares no torneio nacional.

"Os jogadores têm se dedicado ao máximo em cada sessão de treinamento, isso nos deixa muito contentes. A cada semana cumprimos os objetivos. Temos dois jogos ainda no Brasileirão, depois disso teremos ainda 12 dias até a estreia no Mundial, tempo de sobra para recuperar os atletas e continuar os trabalhos neste período com os fundamentos técnicos e táticos", afirmou o preparador físico do Internacional e da seleção brasileira, Fábio Mahseredjian.

O Inter disputará o seu último jogo no Brasileiro já no próximo dia 2 de dezembro, pois o duelo contra o Prudente, inicialmente marcado para o dia 5, em Presidente Prudente, foi antecipado a pedido da equipe gaúcha, que assim poderá viajar mais cedo para Abu Dabi e fechar a sua preparação para a competição em solo árabe.

Feliz com o trabalho que vem sendo realizado pelos jogadores, Mahseredjian explicou como será o planejamento específico para a competição. "Dias atrás optamos em aumentar um pouco o volume de treinamento, para agora aumentar a intensidade dos treinos. A partir de então teremos trabalhos mais curtos e, até certo ponto, mais intensos", disse.

O preparador ainda revelou que a aclimatação ao país árabe começará a ser feita já com medidas adotas no Brasil. Uma das prioridades é a preparação para a grande diferença de fuso horário. "Pode haver insônia à noite, já que quando lá forem duas horas da manhã aqui será oito horas da noite. Na semana que vem deveremos adotar um procedimento para diminuir estes efeitos", avisou.