Internacional ganha e lidera Grupo L da Copa São Paulo

O Internacional não conseguiu ter o mesmo desempenho da estreia, na qual goleou o São Bento por 6 a 1, mas mesmo assim venceu o Galícia por 3 a 1, na tarde desta quinta-feira, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela segunda rodada da 46.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, e manteve a liderança do Grupo L da competição.

Pressionado pela goleada do Ituano sobre o São Bento - 5 a 2 - na preliminar, o Inter começou bem o duelo e aplicou 2 a 0 nos primeiros 15 minutos. No entanto, o time diminuiu o ritmo e viu o Galícia diminuir com Jefferson Baiano, de pênalti. Na etapa final, o jogo ficou aberto e a tranquilidade gaúcha veio apenas aos 41 minutos, quando Bruno Baio marcou o terceiro e devolveu a liderança ao time colorado.

Internacional e Ituano dividem a ponta do Grupo L com seis pontos, mas os gaúchos levam vantagem no saldo de gols: 7 contra 6. Os dois times decidem quem vai ficar com a vaga à segunda fase no próximo domingo, às 21 horas, em Itu.