Internacional goleia no Chile e assume liderança de grupo na Libertadores

Com 10 pontos, o Internacional ultrapassou Emelec e The Strongest para ficar em primeiro. O time boliviano é o segundo, com 9, e os equatorianos estão em terceiro, com 7. Na última rodada, o clube colorado recebe o The Strongest, na próxima quarta-feira, às 17h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e um empate basta para a classificação. O Universidad de Chile, com três pontos, está na lanterna e eliminado da Libertadores.

Em campo, o Internacional fez uma de suas, se não a melhor, partidas na temporada. Em 12 minutos, já vencia por 2 a 0 e comandava as ações. Para isso, jogou com inteligência e uma enorme lambança do goleiro Johnny Herrera, aos 9 minutos, que deixou a bola correr em frente ao gol na pequena área e não viu que Nilmar entrava em velocidade para se antecipar e, com um biquinho, mandar para as redes. Três minutos depois, em um rápido contra-ataque, Eduardo Sasha fez o segundo.

Atordoado, o Universidad de Chile não sabia o que fazer com a bola e deu muitos espaços para o Internacional. Resultado disso foi o terceiro gol colorado ainda no primeiro tempo. Aos 31 minutos, novamente Nilmar foi mais esperto dentro da área e chutou rasteiro para marcar seu segundo gol na partida.

Na segunda etapa, o time chileno resolveu atacar de qualquer jeito, mas não levou perigo algum para o goleiro Alisson. Na defesa, os jogadores continuaram batendo cabeça. Logo aos 4 minutos, o Internacional teve um pênalti a seu favor, mas Johnny Herrera defendeu a cobrança de D´Alessandro. Aos 12, o goleiro falhou mais uma vez e viu a bola passar entre suas pernas em um chute rasteiro de Valdivia. Com os 4 a 0, a partida esfriou e nada de mais relevante aconteceu até o apito final.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD DE CHILE 0 x 4 INTERNACIONAL

UNIVERSIDAD DE CHILE - Johnny Herrera; Mathías Corujo, Osvaldo González, José Rojas e Paulo Magalhães (Joao Ortiz); Guzmán Pereira, Sebastián Muñoz (Gonzalo Espinoza), Gustavo Lorenzetti e Sebastián Ubilla; Maxi Rodríguez (Benegas) e Gustavo Canales. Técnico: Martín Lasarte.

INTERNACIONAL - Alisson; Ernando, Juan (Réver), Alan Costa e Geferson; Rodrigo Dourado, Aránguiz, Jorge Henrique (Valdivia) e D?Alessandro (Alex); Eduardo Sasha e Nilmar. Técnico: Diego Aguirre.

GOLS - Nilmar, aos 9 e aos 31, e Eduardo Sasha, aos 12 minutos do primeiro tempo; Valdivia, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mathías Corujo e Gonzalo Espinoza (Universidad de Chile); Valdivia e Eduardo Sasha (Internacional).

ÁRBITRO - Silvio Trucco (Fifa/Argentina).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nacional, em Santiago (Chile).