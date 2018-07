Internacional inicia pré-temporada em Gramado com treino físico

GRAMADO - O Internacional iniciou nesta segunda-feira os seus treinamentos na pré-temporada em Gramado focado nas atividades físicas. No primeiro período de trabalhos, o grupo de jogadores trabalhou no campo de golfe da cidade da Serra Gaúcha sob o comando do preparador Cristiano Nunes.

O técnico Abel Braga também acompanhou de perto todo o treinamento. Divididos em três grupos, os jogadores realizaram séries de corridas, percorrendo um total de 6,4 quilômetros. O preparador destacou que o elenco se apresentou bem condicionado.

"Os jogadores ser reapresentaram muito bem. E o trabalho desta manhã foi excelente. O que fizermos neste período de pré-temporada vai refletir durante todo o ano. Vai dar a base para o ano de competições que teremos pela frente", avaliou Cristiano Nunes.

Ainda nesta segunda-feira, com a equipe Sub-23, o Inter disputa a Recopa Gaúcha contra o Pelotas, campeão da Supercopa Gaúcha. Já a estreia no Campeonato Gaúcho será diante do São Luiz, em Novo Hamburgo, no próximo sábado.