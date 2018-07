Internacional inicia quartas de final contra Independiente Santa Fé

O Internacional enfrenta o Independiente Santa Fé, nesta quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O uruguaio Diego Aguirre, técnico do time gaúcho, quer atenção de sua zaga para evitar que os atacantes colombianos fiquem com o rebote após os desarmes e exige ainda muita velocidade na saída para o ataque.

Esta é a estratégia colorada para a primeira partida contra o Independiente Santa Fé - a volta está marcada para a outra quarta-feira, desta vez no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Para chegar nesta fase da Libertadores, o Internacional foi líder de seu grupo - que ainda tinha Emelec (Equador), Universidad de Chile (Chile) e The Strongest (Bolívia) - e passou pelo Atlético Mineiro nas oitavas de final.

Já a equipe da Colômbia também vem mostrando força na Libertadores. Na fase de grupos, terminou a sua chave na liderança e deixou para trás Atlético Mineiro, Colo Colo (Chile) e Atlas (México). Nas oitavas de final, eliminou o Estudiantes, da Argentina, com derrota por 2 a 1, fora de casa, e vitória por 2 a 0 em Bogotá.

No último treino do Internacional no Brasil, Diego Aguirre evitou confirmar a escalação titular para o jogo desta quarta-feira. A principal dúvida recai sobre a formação do ataque. Recuperado de lesão, Nilmar pode tirar a vaga de Lisandro López ou de Eduardo Sasha.